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ne zaman? 2020 , ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri belli oldu!

Kamu dairesinde çalışmak isteyen vatandaşlar 2020 sınavları başvuru tarihlerini merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan vatandaşlar bir yandan ÖSYM takviminde yer alan lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerini araştırıyor. Bunun yanı sıra Bakan Selçuk, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti. Her yıl devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav tarihlerini anbean takip ediyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde duyurulan başvuru tarihlerine göre sınava katılım gösterecek adaylar başvurularını tamamlayarak sınavlarına girecek. Peki 2020 ? İşte , ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:04 ABONE OL
KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri belli oldu!

ne zaman? Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce aday ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan , ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine odaklandı. Her yıl binlerce kişiyi kadroya alan kurumla alakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi yerleştirme takvimini duyurdu. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınavın birçok çeşidi bulunuyor. Bunlar; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans Düzeyi, Ortaöğretim Düzeyi, DHBT'dir. Peki ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavına kimler başvurabilir? İşte KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

KPSS NE ZAMAN? 2020 KPSS LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ!

Milyonlarca vatandaş KPSS 2020 sınavı ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Haberimizde, KPSS 2020 lisans, ön lisans, başvuruları tarihlerine erişebilirsiniz.

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KPSS ne zaman? 2020 KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri belli oldu!
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