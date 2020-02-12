Bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2020 ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman başlıyor?

İkinci döneme giren milyonlarca öğrenci '' Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Şuanda ders başı yapan öğrencilerle birlikte veliler yaz tatili için okulların kapanacağı tarihi ve ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim yılında verilecek olan tüm tatil günlerini kamuoyuna duyurmuştu. Peki bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2020 İkinci ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2020 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Haberimizde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 MEB takvimi ve okullar ne zaman kapanacak, ikinci ara tatil ne zaman sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.