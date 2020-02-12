Yapay zekâ hukuku dersi geliyor

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Türkiye'de yapay zekânın geleceğini tartışmak için K12 düzeyinde ilkkez geniş kapsamlı bir konferans düzenlendi. Bahçeşehir Koleji tarafından "K12 Düzeyinde Yapay Zekâyı Yapay Zekâyla Öğretmek" başlığıyla düzenlenen konferansta yapay zekânın geleceği tartışıldı. Konferansta konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel 5 yaşından itibaren anaokulundaki çocuklara yapay zekânın öğretilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan yapay zekânın esiri olmamak adına dünyanın gelişmiş ülkelerinde çeşitli çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Yücel "Oxford'da yapay zekâ hukuku konulu ders ve doktora programı var. Bizim de üniversitemizde yapay zekâ hukuku dersi başlayacak. Bunları yaparken insani duyguları da bir kenara bırakmamalıyız. Algoritmalar bizi ele geçirmemeli" diye konuştu.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise "Yapay zekâya yatırım yapılmalıdır, strateji oluşturulmalıdır. Her devletin yapay zekâ bütçesi olmalı belki de bakanlığa bağlanmalıdır" dedi.