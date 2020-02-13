KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS ne zaman? Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce aday ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihlerine odaklandı. Her yıl binlerce kişiyi kadroya alan kurumla alakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi yerleştirme takvimini duyurdu. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınavın birçok çeşidi bulunuyor. Bunlar; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans Düzeyi, Ortaöğretim Düzeyi, DHBT'dir. Peki KPSS 2020 ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavına kimler başvurabilir? İşte KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri

KPSS NE ZAMAN? 2020 KPSS LİSANS, ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ!

Milyonlarca vatandaş KPSS 2020 sınavı ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Haberimizde, KPSS 2020 lisans, ön lisans, başvuruları tarihlerine erişebilirsiniz.