Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır? 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları ve kılavuzu!

Bursluluk sınavı başvuruları tüm hızıyla sürüyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS sınavı 25 Haziran'da yapılacak. Henüz burs başvurusunda bulunmamış öğrenciler '' Bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve eski adı PYBS yeni adı İOKBS olan sınav başvuruları 24 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Eğitim hayatları süresince burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru kılavuzundaki detayları araştırıyor. Peki İOKBS bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvuru kılavuzu ve tüm detaylar…

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR? 2020

Bursluluk sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, İOKBS 2020 Bursluluk sınavı başvurularına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.