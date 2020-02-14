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Bu yıl ? 2020 ne zaman başlayacak? duyurdu!

Yoğun bir eğitim temposunun ardından öğrenciler tatil tarihlerini merakla bekliyor. Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceği araştırılmakta. Üç aylık yaz tatili başlangıcı merak edilirken çok sayıda ilk ve orta öğretim öğrencisi, bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Şimdiden yaz tatilini şekillendirmek için plan yapanların sayısı ise giderek artmakta. Buna bağlı olarak, çalışma takviminde okulların ne zaman kapanacağına dair bilgiyi vatandaşlarla paylaşmıştı. Buna göre; ? 2020 ne zaman yapılacak? İşte okulların kapanacağı tarih!

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:08 ABONE OL
Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2020 İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB duyurdu!

"?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkinci döneme giren milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını araştırırken aynı zamanda veliler de konu ile ilgili resmi kaynaklardan gelen en güncel bilgileri öğrenemk istiyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında belirlenen tüm tatil günlerini vatandaşlara duyurmuştu. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020 tariinde başladı. Buna göre; okullar ne zaman kapanacak? ne zaman başlayacak? İşte takvimine göre okulların kapanacağı tarih!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretimn yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2020 İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB duyurdu!
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