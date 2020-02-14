Bu yıl okullar ne zaman kapanacak? 2020 İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? MEB duyurdu!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkinci döneme giren milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını araştırırken aynı zamanda veliler de konu ile ilgili resmi kaynaklardan gelen en güncel bilgileri öğrenemk istiyor. 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılında belirlenen tüm tatil günlerini vatandaşlara duyurmuştu. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020 tariinde başladı. Buna göre; okullar ne zaman kapanacak? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretimn yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.