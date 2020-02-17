Bursluluk sınavı başvuru formu e-Okul'a nasıl ulaşılır? Bursluluk sınavı İOKBS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

5 Şubat tarihinde başlayan Bursluluk Sınavı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB, yayınladığı duyuru ile sınav başvuru tarihlerinin uzatıldığını açıklamıştı. İOKBS sınavına başvuru yapmak isteyen öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren bursluluk sınavı başvuru formuna nasıl ulaşılır? Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru formu ve şartlarına dair detayları öğrenmek istiyorlar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını kapsayan burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları şartları taşıdıkları müddetçe okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Buna göre; bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI İOKBS 2020

Haberimizin içerisinden Bursluluk Sınavı'na ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!