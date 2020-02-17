KPSS 2020 başvuruları ne zaman? 2020 KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru sınav tarihleri belli oldu!

2020 KPSS başvuruları ne zaman? Kamu dairesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş ÖSYM 2020 takviminde yer alan KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. İlgili kurumun resmi sitesinde belirtilen tarihlerde sınava katılacak olan vatandaşlar branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girecekler. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Kamu Personeli Seçme Sınavı, memurluk hayali kuran milyonlarca kişinin geçmesi gereken en önemli aşamalardan birisidir. Peki KPSS 2020 ne zaman? Haberimizde, 2020 KPSS lisans, ortaöğretim ve önlisans başvuru sınav tarihleri yer alıyor.

KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2020 KPSS başvuru tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvimde yer alıyor. Haberimizde, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerine bakabilirsiniz.