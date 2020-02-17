ÖSYM 2020 sınav takvimi! YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Eğitim öğretimin ikinci döneminde bulunduğumuz şu günlerde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS gibi birçok sınavın tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Kariyer hedefi olan vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlar için çalışmalarını sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bunların sonucunda yerleştirmelerini yapmakla ilgilenen ÖSYM 2020 takviminde yer alan YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS başvuruları merak ediliyor. Peki YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi!