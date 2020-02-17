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2020 sınav takvimi! , , , , , sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020 sınav takvimi yoğun ilgi görüyor. Her yıl binlerce vatandaşın katılım gösterdiği , , , , , sınav başvuruları ÖSYM’nin resmi sitesinde yer alıyor. Büyük bir çalışma azmiyle sınavlara hazırlanan adaylar bir yandan katılacağı sınavların başvuru tarihlerine bakıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile kurulmuş olan devlet kurumudur. Peki, 2020 YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 ÖSYM takvimi hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 18:07 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 18:08 ABONE OL
ÖSYM 2020 sınav takvimi! YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

Eğitim öğretimin ikinci döneminde bulunduğumuz şu günlerde tarafından düzenlenen , , , , , gibi birçok sınavın tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Kariyer hedefi olan vatandaşlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca düzenlenen sınavlar için çalışmalarını sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması ile ilgili sınavları hazırlamak, yapmak ve bunların sonucunda yerleştirmelerini yapmakla ilgilenen takviminde yer alan YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS başvuruları merak ediliyor. Peki YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte !

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ÖSYM 2020 sınav takvimi! YKS, LGS, YDS, ALES, YÖKDİL, KPSS sınavı ve başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
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