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Üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman bitiyor? 2020 , başvurular ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından belirlenen YKS başvuru süreci 2020 Şubat ayının ilk haftası itibarıyla başladı. Sürecin sonuna doğru yaklaşırken üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. YKS’de istedikleri düzeyde başarı elde ederek hayal ettikleri üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen gençler, YKS başvuru şartları ve tarihlerini yoğun olarak araştırıyor. Peki YKS’ye kimler, ne zamana kadar başvuru yapabilir? İşte 2020 ile ilgili merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 10:56 ABONE OL
Üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman bitiyor? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS'ye ilişkin başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası olan ais.osym.gov.tr üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi mümkün olan başvurulara ilişkin sürecin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Öyle ki, sürecin sonuna doğru yaklaşırken arama motorlarında "2020 üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İlk kez YKS müracaatı gerçekleştirecek olan kişiler başvuru merkezleri, daha önce müracaatı bulunan kişiler ise ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki , şartlar nelerdir?

ÜNİVERSİTE SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS'de başvurular 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

İşte başvuru işlemleri ve şartlarına ilişkin detaylar;

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Üniversite sınavı başvuru tarihi ne zaman bitiyor? 2020 YKS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?
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