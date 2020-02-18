AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi otomasyon ekranı: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme ücreti kaç TL?

AÖF kayıt yenileme ve Açıköğretim ders seçimi için binlerce öğrenci işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından her dönem başında belirlenen tarihlerde ve ücret karşılığında öğrencinin kaydını yenilemesi gerekiyor. Aynı zamanda bu süreç içerisinde yeni dönem için ders seçimi de yapılması gerekli. Dün itibariyle başlayan süreç ile ilgili olarak araştırmalar devam ederken sizler için hazırladığımız bu haberimizde adım adım AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinizi ANASİS ekranı ile gerçekleştirebilirsiniz. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi ve AÖF kayıt yenileme ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. 17 Şubat tarihinde başlayan sürecin 28 Şubat'a kadar devam edeceği bilirken öğrenciler yeni dönemde katılım sağlayacak oldukları ders seçimi işlemlerini de gerçekleştirecek.

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti belirlenen tarihler arasında yine kılavuzda yer alan bankalardan yapılan ödeme ile gerçekleşecek. Haberimizin devamından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapmanız gereken bu işlemin tüm detaylarına ulaşabilir yer alan linke tıklayarak ANASİS öğrenci girişi ekranına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar...