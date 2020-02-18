İkinci ara tatil ne zaman, 2020 Nisan ayının kaçında? İkinci ara tatile kaç gün kaldı?

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak sorusu, ilkbahar ayının gelmesine yakın araştırılıyor. 2020 eğitim öğretim sezonunda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihlere denk geliyor sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için belirlenen tüm tatil günlerini paylaşmıştı. Peki bu takvime göre okullar ne zaman ikinci ara tatile girecek? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretimn yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.