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ne zaman, 2020 Nisan ayının kaçında? İkinci ara tatile kaç gün kaldı?

Bu sene ilk kez yürürlüğe giren ara tatil uygulaması, ikinci öğretim döneminde 2020 Nisan ayına denk geliyor. Yoğun bir eğitim temposu içerisinde olan öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman, Nisan ayının kaçında başlayacağını merak ediyor. Bununla birlikte üç aylık yaz tatilinin ne zaman başlayacağı, okulların ne zaman kapanacağı da merak konusu. Şimdiden ara tatil programını şekillendirmek isteyen öğrenciler ile tatil planı yapan velilerin yoğun olarak araştırdığı ne zaman başlayacak sorusunu yanıtladık. İşte 2020 MEB takvimine göre ikinci ara tatil tarihleri…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:43 ABONE OL
İkinci ara tatil ne zaman, 2020 Nisan ayının kaçında? İkinci ara tatile kaç gün kaldı?

ne zaman başlayacak sorusu, ilkbahar ayının gelmesine yakın araştırılıyor. 2020 eğitim öğretim sezonunda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, hangi tarihlere denk geliyor sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için belirlenen tüm tatil günlerini paylaşmıştı. Peki bu takvime göre okullar ne zaman ikinci ara tatile girecek? İşte MEB takvimine göre okulların kapanacağı tarih…

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretimn yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İkinci ara tatil ne zaman, 2020 Nisan ayının kaçında? İkinci ara tatile kaç gün kaldı?
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