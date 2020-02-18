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başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 2020 DİB sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı başvurularının bugün alınmaya başlandığını duyurdu. 24 Şubat tarihine kadar devam edecek olan başvurular için adaylar araştırmalar yapmaya başladılar. ÖSYM AİS yani Aday İşlemleri Sistemi’nden alınacak olan başvurular TC kimlik numarası ve şifreleri ile yapılacak. Diyanet personellerinin atama ve görevlendirmelerinde esas alınan başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2020 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.2.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 10:55 ABONE OL
MBSTS başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 2020 DİB MBSTS sınav ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı MBSTS başvuruları merak ediliyor. 18 Şubat yani bugün başlayacak olan başvurular 24 Şubat tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ve başvuru şartları merak eden adaylar arama motorlarında "MBSTS başvurusu nasıl yapılır?" sorgulaması yapıyorlar. Buna göre; Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru şartları nelerdir? 2020 MBSTS sınav ücreti ne kadar?

MBSTS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2020 başvuruları 18 Şubat'ta (bugün) başlayacak, 24 Şubat'ta sona erecek.

MBSTS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 4 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Nisan'da açıklanacak.

MBSTS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

MBSTS 2020 sınav ücreti henüz açıklanmadı. Başvuruların başlaması ile birlikte başvuru ücreti de açıklanacak. MBSTS sınav ücreti belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

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