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Geri sayım başladı! ? ve yaz tatili ne zaman?

sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. İkinci dönem derslerinin başlaması ile birlikte okulların kapanacağı tarihe ilişkin detayları 2019-2020 resmi iş takviminde duyurdu. Yoğun bir eğitim temposunun ardından öğrenciler tatil tarihlerini beklerken geçtiğimiz Eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceği araştırılıyor. İkinci dönem sürerken ilk sınav tarihlerinin de yaklaşması heyecanı iki katına çıkardı. 3 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönemin ardından ilk kez yapma şansı elde edecek öğrenciler için okullar ne zaman kapanacak? ? Yaz tatili 2020 ne zaman? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 19.2.2020 09:53 ABONE OL
Geri sayım başladı! Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat tarihi ile başladı. konu ile ilgili tüm tarihleri resmi iş takviminde yayınlarken milyonlarca öğrenci ve velisi "?" sorusuna yanıt arıyor. İkinci yarıyıl eğitim dönemi ile birlikte ilk sınav tarihleri için de geri sayım başladı. 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler ders başı yapmıştı. Yoğun bir tempoya giren öğrenciler tatil tarihlerini merak ediyor. Buna göre; tarihleri neler? 2020 ? Okullar ne zaman kapanacak?

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yaz tatili ne zaman?
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