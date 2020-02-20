Evde eğitimle hayata tutundu

BUGÜN NELER OLDU

Doğuştan ayrık omurga hastalığına yakalanan lise öğrencisi Ceyhun Şen Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "Evde Eğitim Hizmeti"yle yaşama yeniden tutundu. 18 yaşındaki Celal Aras Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyhun Şen'e öğretmenleri hergün evine gelerek ders verdi. İstanbul Beykoz'da yaşadığı evin merdivenlerinin dik ve sayıca çok olmasından dolayı günlük hayatında birçok faaliyetinden vazgeçmek zorunda kaldığını söyleyen Şen "İnsanların dünyaya bir kere geldiğini herkes biliyor. İlk ve orta öğretimdeyken daha küçük olduğum için ailem beni çıkarıp indirebiliyordu ama şu anda 18 yaşındayım. Öğretmenlerimin evime gelerek bana ders vermeye başlaması benim için bir dönüm noktası oldu" dedi. Anne Gönül Şen de "Devletimizden Allah razı olsun. Şu anda evde eğitimimiz devam ediyor. Çocuğumuz da okumak istiyor, okumayı da seviyor. Evde eğitim bizim için büyük bir şans oldu. Kendisini dışlanmış hissetmedi" dedi.