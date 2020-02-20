Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB takvimine göre ikinci ara tatil ve yaz tatili ne zaman? İşte detaylar

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat tarihi ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili tüm tarihleri resmi iş takviminde yayınlarken milyonlarca öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İkinci yarıyıl eğitim dönemi ile birlikte ilk sınav tarihleri için de geri sayım başladı. 15 günlük yarıyıl tatili sona erdi ve öğrenciler ders başı yapmıştı. Yoğun bir tempoya giren öğrenciler tatil tarihlerini merak ediyor. Buna göre; ara tatil tarihleri neler? 2020 yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine ve konu ile ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.