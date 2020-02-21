Bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, hangi gün bitecek?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk sınavı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Devletin verdiği burstan faydalanmak isteyenler başvuru formu ve sürecine ilişkin tüm detayları öğrenmek istiyor. Gerekli şartlar sağlandığında ve belgeler eksiksiz olarak tamamlandığında okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. Başvuru süresi 17 Şubat tarihinde bitecek iken bu süre ileri bir tarihe uzatıldı. 5 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci ne zaman sona erecek? E-Okul üzerinden alınan bursluluk sınavı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 İOKBS başvuru süreci!

BURSLULUK SINAVI İOKBS BAŞVURULARI 2020

Haberimizin içerisinden Bursluluk Sınavı İOKBS 2020 sürecine ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.