ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS sınavı başvuruları başladı mı?

Devlet bünyesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet hakkını elde edebilme hayali ile çalışmalarını sürdüren yüz binlerce aday için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi neticesinde, adayların yanıtını aradığı '2020 KPSS ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. Tam bu noktada, 2020 KPSS başvuru tarihleri de netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan takvim neticesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na dair tüm detayları haberimizde.

2020 KPSS NE ZAMAN? KPSS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-20 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı (DHBT) 22 Kasım 2020'de yapılacak. Başvuruları 29 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında alınacak.

KPSS-2020/1 için kurumlar yerleştirme taleplerini 9 Mart- 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında bildirecek, adaylar tercihlerini 14- 21 Temmuz tarihlerinde yapabilecek. KPSS-2020/2 için ise kurumlar taleplerini 10 Ağustos'tan 30 Ekim'e kadar bildirebilecek, adayların tercih işlemleri 17-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

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KPSS KADROLARI HAKKINDA

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.