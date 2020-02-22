7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS sınavı için heyecan dorukta. Liselere Geçiş Sınavı olarak bilinen sınavın başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından gerçekleştirilecek olan sınav için resmi açıklamayı bekleyen adaylar arama motorlarında LGS başvuruları sorgulaması yapıyorlar. Buna göre; LGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB ile LGS başvuru süreci!

LGS HANGİ TARİHTE?

2020 yılında gerçekleştirilecek olan sınav 7 Haziran 2020 günü yapılacak. Öte yandan geçtiğimiz yıllardaki başvuru süreci göz önüne alındığında başvuru işlemlerinin Mart sonu ya da Nisan başında başlaması bekleniyor. Tarih netleştiğinde ise yine resmi bir açıklama yapılacak.

SINAV NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.