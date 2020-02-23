Kamu görevlisi olmak isteyen vatandaşlar KPSS 2020 sınav tarihlerini merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2020 sınav takviminde Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Lise ve üniversite mezunlarının sıklıkla araştırdığı Kamu Personeli Seçme Sınavı yılın belli dönemlerinde yapılıyor. Şimdiden lisans, ortaöğretim ve önlisans sınavlarına hazırlanan adaylar heyecanla sınav gününün gelmesini bekliyor. Peki KPSS 2020 ne zaman? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuru tarihleri!