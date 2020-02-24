AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi için son günler! Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz 16 Şubat tarihinden itibaren başlayan AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ile ilgili olarak sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde adım adım AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerinizi haberimizin devamında bulunan www.anadolu.edu.tr/acikogretim linki üzerinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrenci giriş otomasyonu ile gerçekleştirebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi bünyesinde üniversite eğitimlerini tamamlayan öğrenciler her dönemin başında olduğu gibi AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu süreçle ilgili tüm ayrıntılar araştırma konusu haline gelirken aynı zamanda belirlenen ücretin de ödenmesi gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte konu ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar…

AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücreti belirlenen tarihler arasında yine kılavuzda yer alan bankalardan yapılan ödeme ile gerçekleşecek. Haberimizin devamından Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapmanız gereken bu işlemin tüm detaylarına ulaşabilir yer alan linke tıklayarak sisteme yapacağınız öğrenci girişi ile işlem yapacağınız ekrana ulaşabilirsiniz…

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ders seçimi ve AÖF kayıt yenileme ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. 17 Şubat tarihinde başlayan sürecin 28 Şubat'a kadar devam edeceği bilirken öğrenciler yeni dönemde katılım sağlayacak oldukları ders seçimi işlemlerini de gerçekleştirecek.