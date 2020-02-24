LGS Şubat ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı! MEB ile 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soruları hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik Şubat ayı örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI

Bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizinden, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını görüntüleyebilir, MEB'in deneme sorularıyla kendinizi pekiştirebilirsiniz.