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Şubat ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı! ile 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soruları hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran tarihinde yapılacak olan sınava yönelik Şubat ayı örnek soruları kitapçığı duyuruldu. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından erişime açılan örnek soruları kitapçığı ile öğrencilerin çalışma süreçleri daha verimli hâle geliyor. Tam bu noktada da, '2020 LGS örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında dikkat çekiyor. MEB, PDF hâlinde gerek sözel gerekse sayısal testlere ilişkin sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verdi. Kasım ayı için 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığı haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:48 ABONE OL
LGS Şubat ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı! MEB ile 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soruları hemen görüntüle

Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik Şubat ayı örnek sorular kitapçığı da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (), ODSGM üzerinden PDF olarak sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını belirtti. Bilindiği gibi, tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile gerek sözel gerekse sayısal testlerde öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ŞUBAT AYI ÖRNEK SORULARI

Bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizinden, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını görüntüleyebilir, MEB'in deneme sorularıyla kendinizi pekiştirebilirsiniz.

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