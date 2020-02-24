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Okullar ne zaman tatile girecek? (2.dönem ara tatil 2020) Nisan’ın kaçında? takvimi 2020!

Son dönemde en çok araştırılan konular arasında tarihleri ve okulların ne zaman kapanacağı sorusunun yanıtı oluyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren bu konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. tarafından yayınlanan takvime göre 9 Eylül'de başlayan eğitim döneminin ardından ara tatil ve yarıyıl tarihinden sonra ikinci dönem okullar açıldı. Yoğun bir eğitim temposunun ardından "İkinci ?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek olan ikinci ara tatil tarihi ne zaman? ? İşte okulların kapanış tarihi ile tarihleri! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı!

Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 11:03 ABONE OL
Okullar ne zaman tatile girecek? 2.dönem ara tatil 2020 İkinci ara tatil Nisan’ın kaçında? MEB takvimi 2020!

Eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler, ilk sınavların başlamasının ardından ara tatil tarihlerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. tarafından yayınlanan takvime göre; okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatil, yaz tatili ve tarihleri gibi konular belli oluyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca öğretmen, öğrenci ve velisi "?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda ikinci ara tatil tarihini de merak ediyor. Buna göre; ikinci başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? NİSAN İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ 2020

Haberimizin içerisinden Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; okulların kapanış tarihi ve ikinci ara tatil tarihleri bilgisine ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman tatile girecek? (2.dönem ara tatil 2020) İkinci ara tatil Nisan’ın kaçında? MEB takvimi 2020!
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