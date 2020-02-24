Okullar ne zaman tatile girecek? (2.dönem ara tatil 2020) İkinci ara tatil Nisan’ın kaçında? MEB takvimi 2020!

Eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler, ilk sınavların başlamasının ardından ara tatil tarihlerine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; okulların açılış ve kapanış tarihleri, ara tatil, yaz tatili ve ikinci ara tatil tarihleri gibi konular belli oluyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca öğretmen, öğrenci ve velisi "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda ikinci ara tatil tarihini de merak ediyor. Buna göre; ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? NİSAN İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ 2020

Haberimizin içerisinden Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre; okulların kapanış tarihi ve ikinci ara tatil tarihleri bilgisine ulaşabilirsiniz.