YKS başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman sona erecek? ÖSYM ile 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?

Şubat ayının başında yayımlanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu ile beraber başvurular kabul edilmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı duyuruda, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım göstermek isteyen öğrencileri ilgilendiren YKS sınav ücreti, son başvuru tarihleri ve merkezleri gibi birçok bilgi erişime açıldı. Üniversite hayali kuran adayların da TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayabilmeleri için YKS başvurusu işlemlerini belirtilen son tarihi kaçırmadan eksiksiz olarak tamamlamaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Tam bu noktada, '2020 YKS başvuru sınav ücreti kaç lira ve hangi bankaya yatırılır?' sorusunun yanıt oldukça merak ediliyor. Adaylar, katılacakları her oturum için ÖSYM'ye ayrı bir ücret ödemek zorunda.

2020 YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile adım adım YKS başvuruları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.