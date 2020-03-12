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MEB son dakika duyurdu: Corona virüs salgını nedeni ile okullardaki o etkinlikler iptal edildi!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip corona virüsü salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde de ilk coronavirüs vakası görülmesinin ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, tarafından da tedbirler alındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), corona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini son dakika olarak duyurdu. Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:52 ABONE OL
MEB son dakika duyurdu: Corona virüs salgını nedeni ile okullardaki o etkinlikler iptal edildi!

Corona virüsü son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni coronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan corona virüsü duyurusu: Okullardaki o etkinlikler iptal edildi! | Video

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni corona virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR TATİL OLUR MU? İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI, HANGİ ÜNİVERSİTELER TATİL OLDU? GÖZLER O TOPLANTIDA

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