SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan corona virüs açıklaması! Gün boyunca yayın olacak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen corona virüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilk, orta ve lise eğitimi veren okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildiğini, 23 Mart'tan itibaren de 1 hafta da uzaktan eğitim alınacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak corona virüs hakkında alınan tedbirleri ve yapılan programların nasıl şekillendiğini açıkladı. Selçuk, uzaktan eğitim için gün boyunca yayınların olacağını ve yayınların hangi saat - hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendiğini söyledi.

UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİ EBA ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLİR

Bakan Selçuk, "Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler" açıklamasında bulundu.

"HER TÜRLÜ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sistemine ilişkin: "Bu durum bir tatil meselesi değildir. Küresel ölçekli tedbirler ile ilgili bir durumdur. Çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı çok önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimiz evde iken eğitimlerinin aksamaması için Dünya'da ilk kez olan bir eğitim programı oluşturduk ve bu vesile ile de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleri ile ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz bir kısmı hazırdır ve bir kısmı da hazırlanmaya devam etmektedir. Bizlerin Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz bir internet ağı alt yapısı vardır. Burada bütün derslerin içerikleri, binlerce video, animasyon ve soru burada mevcuttur. Özellikle akademik destek yazılımımız ile 11 ve 12. Sınıflarımız için üniversiteye hazırlık noktasında inanılmaz bir hazırlık vardır. Bu akıllı sistemler vasıtası ile öğrencilerimiz seviye tespitini yapabilir ve kişiye özel deneme sınavı alabilir. Bu noktada internet ücretini de, hizmet veren kuruluşlar ile anlaşarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi sağladı. Dolayısıyla velilerimiz ve öğrencilerimiz için bizlerin tedbir olarak gördüğü bu eğitim içerikleri EBA.gov.tr 'den her türlü ayrıntısı görülebilir." ifadesinde bulundu.

Tv yayınının gün boyu süreceğini belirten Selçuk: "Bu noktada hangi saat hangi sınıf içindir seviyesi belirlenmiştir ve liste haline getirilmiştir. Bu uzun tatil boyunca bizler için çocuğun sağlığı her şeyden önemlidir. Bu dönemde özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz çünkü kitap okuyan öğrencilerimiz okuduğunu anlama düzeyleri çok yükseliyor. Dolayısıyla bu sadece Türkçe ile ilgili bir konu değildir. Ek olarak yılbaşında eğitim takvimi hazırladık ve bunu internetten erişime açtık. Bu takvim takip edilebilir ve evde çocuklarımız ile ne yapalım sorularının cevabını bulabilirler." dedi.

Virüsün yayılımını azaltmak için evde daha fazla kalmanın önemini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu küresel bir sorun olduğu için ve bütün ülkeler okullar konusunda böyle tedbirler aldı. Bizlerde bu süreyi sükûnet içinde yürüteceğiz. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın, her türlü hazırlığımız yürümektedir. Çok kritik bir evre ve hareketliliğimizi azaltmak gerekir. Bir süre buna dikkat ettiğimizde buradaki yayılım hızı çok düşük kalacak ve biz sakinlik içerisinde işlerimizi yürütebileceğiz. Öğretmenlerimize ise bu sürede öğrencilerimize destek olmasını bekliyoruz. Acil bir durum olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapmamalarını ve önümüzdeki sürece ciddi biçimde hazırlanmalarını tavsiye ederiz." şeklinde konuştu.

UZAKTAN EĞİTİM NE DEMEK?

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.