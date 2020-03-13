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Yunanistan'a kötü haber! 'nin sürpriz hamlesini duyurdu

'den Yunanistan'ın sınırda mültecileri katletmesinin ardından sürpriz bir hamle geldi. Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı sosyal medya üzerinden #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayımladı.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 13.3.2020 22:20 ABONE OL
Yunanistan'a kötü haber! Türkiye'nin sürpriz hamlesini Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayımladı.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞILDI"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin bilgi akışına büyük katkı sunacağını söyledi.

Vali Canalp, çok kısa sürede bu ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, "1,5 gün gibi kısa sürede ihtiyaç duyulan böylesine bir uygulamanın hayata geçirilmesinde canla başla çalışan Baykar çalışanlarına ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Edirne Valisi Canalp'in Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme talebi doğrultusunda "Bayraktar TB2" ile devriye görevine başlandığını belirtti.

SELÇUK BAYRAKTAR'A TEŞEKKÜR

Vali Canalp, çok kısa sürede bu ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, "1,5 gün gibi kısa sürede ihtiyaç duyulan böylesine bir uygulamanın hayata geçirilmesinde canla başla çalışan Baykar çalışanlarına ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum." dedi.

Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Edirne Valisi Canalp'in Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme talebi doğrultusunda "Bayraktar TB2" ile devriye görevine başlandığını belirtti.

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Yunanistan'a kötü haber! Türkiye'nin sürpriz hamlesini Selçuk Bayraktar duyurdu
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