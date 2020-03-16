YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı...

ÖSYM resmi site üzerinden yayınladığı duyuru ile YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili olarak değerledirmelerin sona erdiğini ve 1 Mart 2020 tarihinde uygulanan sınavın sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Bununla beraber adaylar "2020 YÖKDİL sonuçları ÖSYM ile nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin içerisinde bulunan https://sonuc.osym.gov.tr linke tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM DUYURDU…

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle; "01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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