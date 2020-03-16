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sınav sonuçları ile açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sonuçları tarafından açıklandı. Resmi site üzerinden yayınlanan duyuruda 1 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına ait değerledirme işlemlerinin tamamlandığı ve adayların erişimine açıldığı bildirildi. Peki, ÖSYM ile YÖKDİL sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte YÖKDİL sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.3.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 14:33 ABONE OL
YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı...

resmi site üzerinden yayınladığı duyuru ile sınav sonuçları ile ilgili olarak değerledirmelerin sona erdiğini ve 1 Mart 2020 tarihinde uygulanan sınavın sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi. Bununla beraber adaylar "2020 YÖKDİL sonuçları ÖSYM ile nasıl sorgulanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin içerisinde bulunan https://sonuc.osym.gov.tr linke tıklayarak sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM DUYURDU…

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru şöyle; "01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

Diğer detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

YÖKDİL SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM ile açıklandı! YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS ekranı...
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