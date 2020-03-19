MEB son dakika duyurdu: İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programı belli oldu!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programını açıkladı. Derslerin 20 dakika süreceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk dersi de kendisi verecek. 'EBA TV' kanalı adı altında yapılacak uzaktan eğitim programı kapsamında dersler sabah 09.00'da başlayacak. Dersleri kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için 'EBA TV' de belirli saatlerde tekrarlar yapılacak.

Son dakika: Bakan Selçuk corona virüsü tatilinde uzaktan eğitimin detaylarını canlı yayında açıkladı | Video

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim derslerine ilişkin bir video da yayınladı. Görüntüler içinde örnek derslerden görüntüler de yer alıyor.

İLKOKUL HAFTALIK UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

ORTAOKUL HAFTALIK UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

LİSE HAFTALIK UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK SORULARI YANITLADI! UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK? İŞTE UZAKTAN EĞİTİMLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR