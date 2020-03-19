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Başkanı açıkladı: 23 Mart’ta başlıyor

Koronavirüs nedeniyle tatil edilen üniversitelerde 23 Mart’ta başlayacak. Uzaktan eğitim donanımı olmayan üniversiteler için ise açık ders malzemeleri havuzu açılacak

ANKARA Eğitim
Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
YÖK Başkanı açıkladı: Uzaktan eğitim 23 Mart’ta başlıyor
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edilen üniversitelerde 23 Mart'ta uzaktan eğitim sürecinin başlayacayacağını açıkladı. Saraç'ın açıklamaları şöyle:
PAZARTESİ BAŞLIYOR: 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkânlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Uzaktan eğitim kapasitesine sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacak. Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teorik derslerde dijital imkânlar ve uzaktan öğretim yöntemleri kullanılacak, uygulama dersleri ise yine üniversitelerimizce belirlenen takvimin uzatılması da dâhil en uygun zamanda verilecektir. Ön lisans ve lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkân tanınacak; denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkânlar kullanılarak bu süreçlerde de bir kesinti olmaması sağlanacaktır.
VİZE SINAVI KARARI: Vizelerin ertelenip ertelenmeyeceğine üniversiteler karar verecek. Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek. Online yapabilirler ama şeffaf ve denetelenebilir nitelikte olmasını istiyoruz. Türk yükseköğretim sistemi sağlam bir zemine oturmaktadır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü akabinde de gösterdiği gibi olağanüstü durumları aşabilecek güçtedir. Üniversitelerimizin yetkinliklerine ve yeteneklerine güveniyoruz. Sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri telaşa kapılmasın. Müsterih olsunlar.

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YÖK Başkanı açıkladı: Uzaktan eğitim 23 Mart’ta başlıyor
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