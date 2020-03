Her sınıfa ayrı EBA günü ve saati

18 milyon öğrencinin önceki gün başlayan uzaktan eğitim süreci nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yapılan girişlerde oldukça yoğunluk yaşandı. Herkes aynı anda EBA'ya giriş yaptığı için içeriklere ulaşılamadı. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve aşırı yüklenmenin önüne geçmek için her sınıfa ayrı bir gün ve saat verilecek. Lise 11 ve 12'nci sınıflar hariç her öğrenci gün içinde 2 saat EBA'yı kullanabilecek.İlkokul öğrencileri velileriyle birlikte her gün saat 21.00'den gece 24.00'e kadar EBA'ya giriş yapabilecek. Ortaokul 5'inci sınıflar haftanın 4 günü, günde 2 saatlik dilimlerde EBA'ya giriş yapacak. Pazartesi ve çarşamba saat 09.00-11.00, salı ve cuma da saat 13.00-15.00 arasında EBA'yı kullanacak. 5'inci sınıflar salı, perşembe ve cumartesi EBA'ya giremeyecek. 6'ncı ve 7'nci sınıflar haftanın 5 günü günde 2 saat EBA'dan yararlanabilecek. 6'ncı sınıflar cuma, 7'nci sınıflar ise perşembe günleri EBA'ya giriş yapamayacak. Lise Giriş Sınavları'na hazırlanan 8'inci sınıflar için haftanın 7 günü saat 19.00-21.00 aralığında EBA'ya giriş sağlanacak.Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıflar ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanacak. Bu öğrenciler haftanın 7 günü EBA Akademik Destek'ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecek. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21.00-24.00 arasında, pazar ise tüm gün 11 ve 12'nci sınıflar "EBA Akademik Destek Ağı"nı kullanabilecek. Öğretmeler de EBA'yı her gün, günde 12 saat kullanabilecek. Girişler akşam 21.00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA'dan yararlanabilecekler.