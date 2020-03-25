Üniversiteler yaz öğretimi yapacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen üniversitelerde bu yolla ders yapılması mümkün olmayan uygulamalı dersler için yaz öğretimine geçilecek. Yani bazı üniversiteler yazın eğitim- öğretime devam edecek. Dersler 1 ila 1.5 ay arasında yoğunlaştırlmış şekilde verilecek. Yaz tatili de bu takvime göre ayarlanacak. Bu durumda bazı fakülteler ekimde değil, kasımda yeni akademik yıla başlayacak. Başta tıp fakülteleri olmak üzere fizyoterapi, ebelik, ilk yardım gibi bölümlerin uygulamalı dersleri için üniversiteler yaz aylarında açık olacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın TV üzerinden yaptığı derslere benzer bir sistemin YÖK tarafından kurulması da gündemde.Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri, "Yükseköğretim Kurumları Dersleri" adı verilen web ara yüzünde dün itibarıyla üniversite öğrencilerinin erişimine sunuldu. YÖK Dersleri Platformu'na "https://yokdersleri.yok.gov.tr/" internet adresinden giriş yapılacak. Ayrıca YÖK'ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme girilecek.