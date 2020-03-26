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TV ile ilkokul, ortaokul ve lise videoları: EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları tek parça izle

TV ile süreci başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, EBA TV ekranları üzerinden sabah saatlerinde ders videolarını canlı olarak izliyor. Öğleden sonra ise videoları yayınlanıyor. Öğrenciler böylelikle, kaçırdığı ya da bir daha çalışmak istediği konuları pekiştiriyor. Bu noktada, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları videoları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, uzaktan eğitim TRT EBA TV ders tekrarı videolarını tek parça ve hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:26 ABONE OL
EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları tek parça izle

Türkiye'de uzaktan eğitim süreci bu hafta itibarı ile başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi EBA - TRT iş birliği ile derslerini uzaktan ve canlı olarak takip edebiliyor. Sabah saatlerinde başlayan dersler, öğleye doğru sona eriyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise TRT EBA TV ders tekrarı videoları oldukça merak ediliyor. Sabah olan derslerini kaçıran ya da konuyu pekiştirmek isteyen öğrenciler için EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları ise belirli zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Peki, TRT EBA TV ders tekrarları saat kaçta ve videoları nasıl izlenir? Merak edilenleri haberimizde derledik.

UZAKTAN EĞİTİM DERS TEKRARI NE ZAMAN?

MEB, yayımladığı ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatlerine göre, eksiklerini tamamlayabilecek.

EBA DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrar saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 - 18:00 / 18:00 - 22:30
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 - 21:00

EBA TV DERS TEKRARI VİDEOLARI

İlkokul, ortaokul ve lise TRT EBA TV ders tekrarlarını görüntülemek için aşağıdaki görsellere tıklayınız.

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EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders tekrarı videoları: TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarları tek parça izle
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