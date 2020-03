Çocuklarınıza evde öğretmen gibi davranmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 30 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitim süreci devam edecek. Her türlü senaryoya hazırız" dedi. Aileleri uyaran uzmanlar ise "Bu durum rol karmaşası yaratır" diyerek velilerin kendilerini öğretmen yerine koymamaları noktasında uyardı. Bahçeşehir Koleji eğitim uzmanları bu dönemin sağlıklı yönetebilmesi için velilere şu tavsiyelerde bulunuyor:Öncelikle, öğrenmenin her ortamda devam eden bir faaliyet olduğunun farkında olun. Öğrenme, çocuk için her an devam eder ve çocuklar için tüm dünya bir öğrenme alanıdır.Bu dönemde çocuğunuzun öğretmenliğini yapmanıza değil süreci yönetmenize ihtiyacı var. Ailesi olarak gerektiği zaman destek olabileceğinizi bilmeye ve güvene ihtiyacı var.Özel bir durumu yoksa çocuğunuzun yanına oturarak ders çalışmayın; destek olmak yerine müdahaleleriniz ile onun kendi öğrenme sürecine zarar verirsiniz.Öğrenme sevgisini destekleyin ve merak ettiği konularda araştırma yapmasını teşvik edin. Öğrendiklerini sizle paylaşsın. Sorduğu soruları bazen cevaplayın bazen de onun cevaplarını bulması için yol gösterici olun.Her güne dair planınız ve rutinleriniz olsun. Bu, eğitimcilerin her zaman vurguladığı bir konudur ancak bu dönemde bunu özellikle yapmamız gerekiyor.Bu planı birlikte yapın. Eğer çalışan ebeveynler iseniz planı akşam oluşturabilir ve gün içerisinde yeterince iyi uygulandıysa akşam çocuğunuzla keyifli vakit geçirmek için bir etkinlik planlayabilirsiniz.Evde öğrenmenin okulda öğrenmeden farklı bir yapıda olduğunu kabul edin. Bire bir okul saati kadar günlük ders saati içeren planlar oluşturmaktan kaçının.BİR kutu ya da kovanın içine pirinç, mercimek, ya da un, nişasta gibi malzemelerle doldurun. Hazırlamış olduğunuz kabın içine çocuğunuza ait bir oyuncak koyun. Ardından çocuğunuzun elini hazırladığınız kabın içine koymasını ve içindeki bir materyali bulmasını, ona bakmadan ne olduğunu tahmin etmesini isteyin. Tahmini sonrasında materyali çıkartıp tahminin doğru olup olmadığını öğrenilebilir. Boyut ve şekilleri kavrayabilir.EVDE farklı etkinlikler gerçekleştiren Ömer, tahta dil çubukları ve silikon kullanarak hayalini kurduğu evi babasıyla birlikte hazırladı. Henüz anaokuluna gitmesine rağmen, EBA TV'den ilköğretim derslerini kaçırmayan 5 yaşındaki Ömer Hattab Turan, seneye 1. Sınıfa başlayacağını söylüyor.YAKLAŞIK 10 futbol sahası büyüklükte bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük müzesi olan Paris'teki Louvre Müzesi dünyanın önde gelen sanatçılarının eserlerini bünyesinde barındırıyor. Bu muhteşem müzeyi yerinizden kalkmadan 360 derecelik görüş açısıyla gezebilirsiniz. Link: www.youvisit.com/tour/louvremuseum