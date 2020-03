Krizi fırsata çevirin

13-14 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) 5 hafta ötelenerek 25-26 Temmuz'a erteledi. Sınavda uzaktan eğitim sırasında alınan derslerden soru çıkmayacak. Bu gelişme öğrencilerin sınav için eksikliklerini tamamlanması adına büyük bir fırsat. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu sürecin nasıl değerlendirileceği konusunda şu tavsiyelerde bulundu:* Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş olması ve eğitimin daha dar bir zaman diliminde uzaktan verilmesi, sınava hazırlanan adayın bireysel çalışmaları için geniş bir zaman dilimi sunuyor.* Yoğun sağlık haberlerine maruz kalmanın adayın psikolojisi üzerinde olumsuz tesirler yaratabileceği söylenebilir. Elbette bunlara tamamen kulağınızı kapamanız beklenmiyor. Ancak tüm gününüzü bu yoğun uyarı ve tehdit bombardımanı doldurmamalı.* Çalışmalarınız bir plan dahilinde olmalı. Okula gidiyormuşçasına bir zaman ve mesai harcamalısınız.* Gerek bakanlığın uzaktan eğitim kaynakları, gerekse okulların ve kursların bu çerçevede sunduğu online eğitim olanakları mutlaka aktif kullanılmalı.* YKS test usulüne göre yapılan bir sınav olduğu için bireysel çalışmaların ağırlıklı olarak test üzerinden yapılması başarıyı artırır ve aday test tekniği pratiği kazanır.* Her testin sınavlarda az ya da çok katkısı olacaktır. Bu nedenle adayların ders ayrımı yapmadan her bir derse yeterince zaman ayırması doğru olacaktır.* Bazı dersler seçilecek yükseköğretim programına göre puan getirisi yüksek olan dersler olacağı için o derslere daha çok önem verilmesi aday açısından yararlı olacaktır.* Bireysel çalışmalarda karşılaşılan zorluklarda öğretmenlerinizden "online destek" alın.* Beslenme, uyku ve dinlenme gibi temel fizyolojik gereksinimler mutlaka gözetilmelidir bu dönemde. Özellikle tüketilecek besinlerin de doğal ve sağlıklı gıdalar olması faydalı olur.* Çoğunlukla evde ve kapalı mekanlarda bulunulacağı için günün belli saatlerinde fiziki egzersizler yapmak hem beden, hem de ruh sağlığı açısından yararlıdır.* Geniş zaman diliminden dolayı sosyal profillerin, internetin, digital oyunların, dizilerin belli bir disiplin içinde kullanılması ya da izlenmesi uygun olandır. Aday kontrolü kaybettiği an performansı büyük ölçüde düşer.