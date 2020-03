Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocukların evde durmaları, uzaktan eğitim ve eğitim takvimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İşte Bakan Selçuk'un CNN Türk'e yaptığı açıklamalarından satır başları,

BU BÖYLE GİTMEYECEK, ŞİMDİ DAYANIŞMA GÜNÜ

Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların özgüvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah. Uzaktan eğitim ile ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. TRT'nin içinde, İstanbul'da ekiplerimiz var. Ana üssümüz burası. Bir iki okulumuzda okullara yayılmış şekilde farklı gruplar...

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ VE TÜM VELİLERİ DÜŞÜNEREK TV İLE BAŞLADIK

Veriye, kanıta dayalı yönetim çok önemli. Hane halkı araştırmalara baktık. Kaç hanede TV, internet, bu TV'ler akıllı mı değil mi. Her şeyi internet temelli yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik. Çünkü hemen her evde TV var. EBA'da internet desteği ile her çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocukları ayırdık.

EVLERİN YÜZDE 95'İNDE İNTERNET VAR

TV'lerle ilgili yüzde 95'leirn üzerinde... İnternetle ilgili yüzde 20'lerde bir erişilmezlikle ilgili bir durum var. 'Biz size 8 GB internet desteği veriyoruz' dedik. Her öğrencimizin sırasına okulun ikinci yarısı başladığında bir çıkartma yapıştırdık. 8 GB şu anda yeterli.

TELEFONDAN İNDİRİLEBİLİR

Veliler telefonlardan eğitim takvimini indirebilirler.

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİR ŞEYLER YAPIYOR

Yüzbinlerce çocuk evde anneleriyle yemek yapmaya başladı. Bizim önerilerimizle. Babalarına yardım edenler. Başka bir şeyler yapanlar oluyor. Bu birlikte bir şeyler yapma fırsatı oldu. Hayatta kal ayakta kal bu işte.

İçerikte bu haftadan itibaren 40 deney olacak.

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

30 Nisan sonrası için hukuki açıdan A ya da B senaryolarında sonuçların ne olacağına ilişkin görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Bu konudaki belirsizlik de bir 10 gün içerisinde giderilmiş olacak zannediyorum.

Biz hep başından beri şunu söyledik. Bu küresel bir sorun. Çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Saat saat gün gün yayılım haritalarını inceleyerek karar verilmesini gerekli kılıyor. Hem dünyaya hem Bilim Kurulu'nun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı. Problemimiz yok. Giderek ve öğrenerek, biz de öğreniyoruz. 30 Nisan sonrasında da diyelim ki Bilim Kurulu tavsiyesiyle okulları açtık. Diyelim ki açmadık. Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzuat okullar açık gibi düzenlendiği için o altyapının da buna uygun yapılması gerekiyor. Onun altyapısını da hazırladık. Eylül ayı geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak. Cumartesi günü ders olacak mı? Bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, yüz yüze eğitim ihtiyacını hepsini yeniden organize ettik. Finansman sorunu yok.