EBA’da eğitim canlı sınıflarda yapılacak

rtaeğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti. EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk şu mesajları verdi:Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız.8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak 'canlı sınıf' desteğini devreye alıyoruz.Öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle bir sınıf ortamında ders işleyebilecek.Öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. ANKARASETA, yeni tip koronavirüsün çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin nasıl azaltılacağına yönelik ailelerin en çok merak ettiği 5 soru ve 5 cevaptan oluşan çalışmayı yayınladı. İşte çalışmada yer alan sorular ve yanıtları:Henüz, ne olup bittiğini tam olarak kavrayamazlar. Sizi izliyorlar. Kaygı ve telaşlarınız onlara yansır. Buna dikkat etmelisiniz.Çocuktan bilgi saklamayın, bilgi paylaşın. Gereksiz detaylara da boğmayın. Resimlerle virüsü anlatın. Önlemleri ve beslenmenin önemini anlatın.Okul öncesi çocuk "benmerkezcidir" On, neden evde kalmanız gerektiğini söyleyin. Sorunun kendisi olmadığını bilsin.Oyun oynayın, kitap okuyun. Yemek, temizlik, çamaşır gibi günlük işlerinize onu da dahil edin. Kendi kendine oynamasını da sağlayınMümkünse evin önünde ya da yakınında, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat ederek hava almasını sağlayın.öğrencilerine okunması tavsiye edilen kitaplardan Küçük Ağa, Tarık Buğra'nın başyapıtı... Kitapta, bir Anadolu kasabası olan Akşehir'den yola çıkılarak, kurtuluş mücadelesinin bir bölümü anlatılmaktadır.ETKİNLİK için kağıt poşet, kapaklı kutu gibi malzemeler gerekmektedir. Kullanacağınız kağıt poşetin içinde kolonya, limon, portakal, nane, sarımsak gibi birbirinden farklı kokan malzemeleri saklayınız. Çocuğunuzun malzemeleri koklayıp onların ne olduğunu görmeden tahmin etmesini isteyiniz. Ardından konu üzerinden sohbet ediniz. Bu malzemeleri koklayarak nasıl tahmin etti? Kokusu neye benziyordu gibi sorulara yanıt bulunuz.Mimarlık tarihinin başyapıtlarından biri olan, Ayasofya'yı evinizde, oturduğunuz yerden gezmek için internette yer alan bazı sitelere girmeniz yeterli. Böylece müzenin avlusunu, iç mekânlarını, görenlerin hayranlığını kazanan ünlü kubbesini, şadırvanını ya da minarelerini dilediğiniz gibi gezebilirsiniz.En az iki kişi.Sayı saymayı bilmek.1-9 arasında yasaklı bir sayı belirleyelim. Oyuncu sayısı çiftse yasaklı sayı tekli olmalı. Mesela 3 olsun. Oyuncular birer sayı söyleyerek, karşılıklı saymaya başlar. 3 ve 3'ün katlarına geldiğinde, sayıyı söylemeden 'Bom' diyerek geçer. Bom demek yerine sayıyı söyleyen oyundan çıkar. Oyuncu çıkarmak yerine eksi puan verilerek de oyun Canlı sınıf ile öğrenciler kendi öğretmenleriyle EBA üzerindens ınıf ortamında ders sürdürülebilir.30 NISAN'A KADAR UZATILAN UZAKTAN EĞITIM'DE HANGI YENILIKLER VAR? TV VE EBA'YA NELER EKLENDI? NASIL TAKIP EDECEKSENIZ?