EBA TV yenileniyor tiyatro da eve giriyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 Nisan'a kadar uzatılan uzaktan eğitim dönemi öğrencilere derslerinin yanısıra okulda yapılan hemen hemen her etkinliği de evine taşıyacak.Bir haftaya kadar EBA TV'de çocuk tiyatroları ve konserler de yayınlanması için hazırlık yapılıyor. Ayrıca drama ve beden eğitimi gibi ders videoları da yayına girecek. EBA TV'de bir de "veli kuşağı" saati olacak. İşte okulu her yönüyle eve taşıyacak EBA'daki yenilikler:Öğretmenler bu haftadan itibaren öğrencilerle EBA üzerinden etkileşim irtibat halinde olacak. Gerekirse veliyle de iletişim kurulacak. Çocuklara ödev ve görev de verilecek.Öğretmenler bazı temel hareketleri çocuklara EBA üzerinden yaptıracak. EBA İlkokul TV üzerinden anne babaların da katılabileceği oyun saati kuşağının da yayına girmesi içi çalışma başlatıldı.Daha önce öğlene kadar olan ilkokul ve ortaokul ders saatleri önümüzdeki haftadan itibaren saat 15: 00'e kadar uzayacak.Daha önce sadece velilerinin kullanabildiği ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri de internetten EBA'ya girebilecek.Velilerin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği adı altında EBA TV'de eğitim kuşağı hazırlanacak. Koronavirüs önlemlerinden, çocuklarla evde nasıl zaman geçirileceğine, etkinlik ve günlük akışa dair önerilerin olacağı bir yayın kuşağı olacak.Üniversite sınavlarına hazırlanan11 ve 12'nci sınıf öğrencileri iseEBA Akademik Destek Sistemi'ndensaat sınırlaması olmaksızın faydalanabilecek.Van Erciş'te TV olmadığı için dersleri takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından televizyon hediye edildi.* En az 2 kişi* Kâğıt ve kalemÖnce anahtar kelime ve süre belirlenir. Oyuncular bu kelimenin harflerini kullanarak belirlenen süre içinde anlamlı sözcükler türetmeye başlar. Süre bitince oyuncular buldukları kelimeleri okurlar. Kelimelerin harf sayısı üzerinden puanlama yapılır. İki harfli kelime iki puan, üç harfli kelime üç puan gibi. En uzun kelimeyi türeten oyuncuya fazladan on puan verilir. Oyun, ikinci oyuncunun söylediği anahtar kelime ile yeniden başlar. Bu oyunda, sözcüklerin anlamları ve doğru yazımları için yanınızda sözlük ve imla kılavuzu bulundurabilirsiniz.kitabı sağlığınöneminianlatıyor.Dişlerininasıl fırçalayacağınıöğrenen Elif'in resimlimacerası bu kitapta...Muğla ilinin en çok turist çeken beldelerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz sahilini evden çıkmadan gezebilirsiniz. Ayrıca M.Ö. 4'üncü yüzyıldan kalma kaya mezarlarını da Fethiye Ölüdeniz sanal turuyla görmek mümkün. Linklere internetteki arama motorlarından ulaşabilirsinizEvdeki bir alanı bu oyunu oynamak için seçiniz. Çocuğunuza oyun oynayacağınız alanda bir nesneyi saklayacağınızı ve o nesneyi bulmak için tahmin etme oyunu oynayacağınızı söyleyiniz. Öncelikle çocuğunuza çevredeki tüm nesnelere dikkatli bir şekilde bakması için zaman yaratınız. Ardından çocuğunuzu alanın dışına alarak, odadaki bir nesneyi saklayınız. Nesneyi sakladıktan sonra çocuğunuzu alana davet ederek, saklanan nesneyi bulmasını isteyiniz.12.00* Nohut yemeği* Bulgur pilavı* AyranBir avuç leblebi08.00* Sebzeli omlet* Ceviz* Tam buğday ekmeği* Bal-süt18.00* Fırında köfte patates* Mevsim salata* Ara öğün (Saat:20:00):1 su bardağı süt