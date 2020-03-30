Son dakika haberi: MEB, corona virüsü nedeni ile verilen arada okul öncesi eğitim kurumu aidatlarına açıklık getirdi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlıktan valiliklere gönderilen yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereği resmi okul öncesi eğitim kurumlarında velilerden alınan aidatların, Kovid-19 kapsamında eğitim öğretime ara verilen sürelerde alınıp alınmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı belirtildi.

TATİL EDİLEN ZAMANLARDA VELİDEN AİDAT TALEP EDİLMEYECEK

Yazıda, ilgili yönetmelik gereği 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 16-20 Mart 2020'ye alındığından bu tarihlerde aidatın alınması gerektiği ifade edildi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.

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