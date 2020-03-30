Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS başvuruları ve kılavuzu açıklaması

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından 2020 LGS başvuruları hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Bakan Selçuk, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) başvurularının otomatik olarak yapılacağını bildirirken her şeyin planlanıp hazırlandığını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca, LGS başvuru kılavuzunun 3 Nisan'da yayımlanacağını da duyurdu.

BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA LGS AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.

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