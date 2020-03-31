MEB son dakika açıkladı: LGS konuları ve müfredatı belli oldu! İşte 2020 LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile 2020 LGS konuları ve müfredatına ilişkin kılavuz adayların erişimine açıldı. Bakanlık, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavı hakkında esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamaları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresi üzerinden paylaştı. Böylelikle, aday öğrencilerin merakla yanıtını aradığı '2020 LGS konuları ve müfredatı belli oldu mu?' sorusu da cevabına ulaştı.

MEB SON DAKİKA DUYURDU: 2020 LGS KONULARI, MÜFREDATI VE KAZANIMLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak,"7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." sözlerini kullandı.

LGS KONULARI NELER, SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, '2020 LGS konuları neler ve sınavda hangi sorular sorulacak?' sorusunun cevabı da adaylar öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, MEB'in yayımladığı LGS konu dağılımı kılavuzu...

LGS KONULARI DAĞILIMI VE MÜFREDATI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ERTELENECEK Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, LGS'nin zamanında yapılacağını ve herhangi bir ertelenmenin söz konusu olmadığını belirten Bakan Selçuk, "Biz sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Ama fiili bir durum oldu, zorunlu olarak ertelenme ihtiyacı doğdu, elbette biz de ulusal anlamdaki duruma bakarız. Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken sorun yaşadılar. O nedenle LGS'de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenlemek üzere bir çalışma yaptık.

MEB takvimine göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bakan Selçuk ayrıca dün yaptığı duyuruda "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer vermişti.

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