Teknoloji bağımlılığı koronadan tehlikeli

30 Nisan'a kadar evde kalıp uzaktan eğitim alacak olan çocuklar bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla daha uzun zaman geçirmeye başlayabilir. Uzmanlar teknoloji bağımlığının koronavirüsten çok daha tehlikeli olduğunu vurguluyor. Mektebim Koleji Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Birimi, çocukları teknolojinin olumsuz etkilerinden korumak için yapılması gerekenleri şöyle anlattı:Çocukların örnek aldığı birincil bireyler ebeveynleridir. Çocuğunuza istenilen davranışları kazandırmak için siz ebeveynler rol model olmalısınız. Örneğin, çocuğunuzun telefon başında uzun saatler geçirmesini istemiyorsanız sizler de telefonu bir kenara bırakabilmelisiniz.Yüz yüze eğitime ara verilen bu zaman dilimlerinde ebeveynlerin en çok zorlandığı noktaların başında serbest ekran saatleri geliyor. Çocukların ve gençlerin gün içerisinde ekran önünde geçirdiği ekran zamanı gelişimsel dönemlerine uygun olarak 1 ila 2 saatte sınırlandırmalıdırTelevizyonu "sadece film" izleyebileceğiniz bir teknolojik araç haline getirin. Zaman zaman çocuklar televizyonda gelişimsel dönemlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmaktadırlar.Gün içerisinde kendinize teknolojik aletlerin olmadığı zaman dilimleri belirleyin. Her gün için en az 1 saatlik bir zaman dilimi belirleyin ve bu süre içerisinde tüm ev halkı olarak teknolojik aletleri hayatınızdan çıkarın.Özellikle küçük yaş çocuklar kuralları zaman zaman unutabildiğinden kuralları somutlaştırmalısınız. Çocuğunuzun görebileceği bir yere yazılarla ve görsellerle donatılmış bir "kurallar posteri" hazırlayabilirsiniz. Eğer çocuğunuz daha büyük bir yaş grubundaysa "kurallar sözleşmesi" hazırlayıp karşılıklı imza atabilirsiniz.Çocuklarınızla birlikte filmi çıkmış bir kitabı okuyabilir ve sonra filmini izleyebilirsiniz. Daha sonra kitabı ve filmi arasındaki sevdiği veya sevmediği noktalara dair sohbet edin.Teknolojiyi sınırlandırabilmek için yerini doldurabilmek gerekir. Çocuklarınızın oyun kurmaları için alan ve zamanlar yaratın. Unutmayın, oyun çocuğun en gerçek uğraşıdır.Ne Gerekiyor?4 KişiBir adet yüzük Ebe ortada durur, üç kişi ebenin çevresine dikilerek avuçlarını açarlar. Ebe, elindeki yüzüğü, avucu açık olan her oyuncunun eline koyar gibi yaparak, sadece bir oyuncunun avucuna gizlice koyar ve bu sırada avuçları birer birer kapatır. Sonra her oyuncuya sırayla "Söyle bakalım, yüzük kimde?" diye sorar. Bilemeyen elini açar, ebe havlu ile eline vurur. Yüzüğün kimde olduğunu bilen oyuncu kazanır, ebe olur.Beyaz peynirli tost Taze sıkılmış portakal suyu CevizPırasa yemeği 1 kase yoğurt Tam buğday ekmeği 1. Ara öğün (Saat: 15:00):Ev yapımı şekersiz pekmezli ıslak kekMercimek çorba Fırında tavuk Mevsim salata 2. Ara öğün (Saat:20:00): 1 Kase YoğurtEvinizdeki aile albümüzü birlikte gözden geçirin. Tarih sıralamasına göre yeniden bir albüm düzenlemeye çalışın. Henüz albüme yerleştirmediğiniz fotoğrafları da seçerek en baştan bir aile albümü hazırlayın. Bu etkinliği yaparken arada bir selfie çekmeyi de umutmayın.360 derece sanal turla Anıtkabir'deki dış mekanların yanı sıra Atatürk'ün özel eşyalarını, Tonozlu galerileri ve Çanakkale Panoraması gibi müzedeki bütün bölümleri Ankara'ya gitmeden evinizden gezmek mümkün.Evde kalan çocuklarımızın psikolojik dayanıklılığını nasıl arttıracağız? Çocuklardaki kaygı belirtileri neler?

