LGS'de matematik eleyecek sayılar konusuna iyi çalışın

7 Haziran'da yapılması planlanan 2020 Liselere Giriş Sınavı (LGS) sorularının müfradat ve kazanımları önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tafaından açıklandı. Öğrencilere birinci dönemde işlenen, yani Şubat tatiline kadar olan sürede işlenen konulardan soru sorulacak.

Uzaktan eğimde verilen derslerden soru çıkmayacak. Peki konuların az olması sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri için bir avantaj mı yoksa dezanavtaj mı? Eleyici sorular hangi ders ve konulardan gelebilir? Öğrenciler evde nasıl bir ders çalışma programı uygulayabilir? Bu soruları 20 yıllık sınav tecrübesi olan Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt şöyle yanıtladı:

MATEMATİK ÇELDİRİR: Sınavın kapsamı 1'inci dönemi kapsadığı için soru sorulacak konular dar. Bu durumda en çok matematik dersi dersinden eleyici sorular gelir. Öğrencinin analitik düşünce yeteneğini ölçen hikaye tarzı matematik soruları bekliyoruz.

TÜRKÇE DE ELEYİCİ OLUR: Benzer şekilde Türkçe'den de uzun paragraflı sorular gelecektir. Diğer derslerin konuları az olacağı için en çeldirici sorular Türkçe ve matematikten gelir. Bu iki derste yelpaze geniştir.

KONU AZSA SORU ZORDUR: Fen bilimleri ve sosyal bilgiler gibi derslerde çok az konu var. Konu darlaşınca sorular zorlaşır. Bu yönüyle yalnızca LGS'de ilk dönem konularının olması öğrenciler için bir dezavantaj.

VAKİT ÇOK: Öte yandan öğrencilerin evde olması ve boş vaktinin çok olması bir avantaj. Bu 2 aylık sürede bol konu tekrarı yapıp, sık sık test çözerlerse başarısız bir öğrenci bile LGS'de iyi sonuçlar elde eder.

LGS konuları erişime açıldı! 2020 LGS konu dağılımı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı Liseye Geçiş Sınavı konularını duyurdu!

EVDE NASIL ÇALIŞMALI?

EN BAŞTAN ÇALIŞIN: Kalan 2 aylık sürede ilk dönem konularını en baştan tekrar edin. EBA'daki testleri mutlaka çözün. Canlı sınıflara katılın. Çözdüğünüz soruları tekrar tekrar yeniden çözün.

REHAVETE KAPILMAYIN: Nasıl olsa konular az, daha da vakit var diyerek rehavete kapılmayın. Bu düşünce çok başarılı öğrenciyi bile başarısız yapar.Az konu demek zor soru demek.

KİTAP OKUYUN: 20 yıllık tecrübem bana sınavlarda kitap okuyan öğrencilerin başarılı olduğunu gösterdi. Öğrencilerin şimdi daha fazla boş zamanı var. Günlük çalışma programlarını bitirdikten sonra mutlaka ama mutlaka kitap okuyun. Ancak kitap okuyan öğrenci sorulardaki neden sonuç ilişkisini sorgulayabilir.

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları canlı izle: TRT EBA TV ile ilkokul, ortaokul ve lise tekrar dersi videoları tek parça izle

GÜNÜN ETKİNLİĞİ



EVDE KAMP

Evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek, üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır hazırlayın. Daha sonra fener, matara, ev yapımı sandviçleriniz alıp evde kamp yapın. Çocuklarınıza bu çadırın altında kitap da okuyabilir, masal da anlatabilirsiniz.



GÜNÜN MENÜSÜ



KAHVALTI:

08.00

Fındık ezmesi,peynir,ceviz,süt,tam buğday ekmeği



ÖĞLE YEMEĞİ:

12.00

Sebze haşlaması,yoğurt,tam buğday ekmeği

1. Ara öğün (Saat: 15:00):Ev yapımı poğaça,limonata



AKŞAM YEMEĞİ:

18.00

Tavuk sote,bulgur pilavı, cacık

2. Ara öğün (Saat:20:00): 1 Su Bardağı Süt

YÖK'ten son dakika kararı: Üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı