Hüseyin Yücel: Tedbiri elden bırakmadan eğitime ve üretime devam

Türkiye genelinde 128 kampüste 105 bin öğrencisi olan Bahçeşehir Koleji, 5 yıl önce geliştirdiği Metodbox uygulamasıyla uzaktan eğitim sürecine en kolay adapte olan okullardan biri oldu. Her sınıf kademesine uygun yüzlerce içeriği olan Metodbox Türk mühendisler tarafından üretildi.

Bahçeşehir Koleji Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduklarını ve uzaktan eğitimin geleceğini SABAH'a değerlendirdi. Bu dönemde de yatırım yapmaya devam edeceklerini ve yıl içinde 15 kampüs daha açacaklarını açıklayan Yücel "Tedbiri elden bırakmadan eğitime ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Korona virus eğitimi de etkiledi. Okullar uzaktan eğitime geçti. Şimdilik 30 Nisan'a kadar... Sizce bu süreç daha uzar mı?

Korona virüsün neredeyse etkilemediği insan, etkilemediği sektör kalmadı. Düşünün şu anda dünyada 3 milyar insan evinde... Adeta hepimiz bir sınavdayız. Eğitim camiası için de önemli bir sınav. Sadece Türkiye'de değil dünyanın başka pek çok ülkesinde eğitime ara verildi. Bizde şimdilik 30 Nisan'a kadar görünüyor. Sonra uzar mı uzamaz mı öngöremediğimiz bir süreçteyiz. Bu virüsle mücadelemize bağlı. Fakat hiçbir şey insan sağlığından daha önemli olmadığı için varsın okullar kapalı kalsın. Biz bu kötü günler geçtiğinde, çocuklarımızın eksik kalan eğitimini cumartesi, pazar, tatil demeden telafi ederiz.







HER KADEMEYE UYGUN İÇERİK



Siz bu süreçte uzaktan eğitimi Metodbox'la yürütüyorsunuz? Metodbox Nedir? Kısaca özetler misin?

Metodbox, yapay zeka temelli kişiye özel dijital öğrenme platformumuzun adı. Çocuklar hali hazırda bu platformu tabletlerine indirip kullanıyordu. Ana sınıfından, lise son sınıfa kadar her öğrenci için içerik mevcut. Birinci sınıftaki çocuk girip masal dinliyor, İngilizce kelime öğreniyor. Lisedeki girip üniversite sınavına hazırlanıyor. Ortaokuldaki çocuk anlamadığı konuyu öğretmeninden dinliyor. Yani içeriği oldukça zengin. Aynı zamanda yapay zeka temelli.



Metodbox'nın yapay zekası nasıl çalışıyor?

İçindeki yapay zekanın nasıl çalıştığını da bir örnekle anlatayım size. Diyelim ki doktora gittiniz. Doktor size reçete yazmadan önce ne yapar? Önce bir kaç tahlil yapar, röntgeninizi çeker ondan sonra ilaç verir değil mi? Bu platformda tam olarak bunu yapıyor. Öğrenci mesela geometri testi çözüyor. Test bitiminde bu yazılımın içindeki yapay zeka öğrenciye 'Senin uzunluk ve alan hesaplamaların iyi de, senin temel eksiğin kare kökler. Sen ona çalış' diyor. Yani zaman kaybettirmiyor. Çocuğun temel sorununu tespit edip, direkt eksik olduğu noktaya yönlendiriyor.

DÖRT DUVARLA SINIRLI OLMAMALI



Metodbox uygulaması hangi amaçla, ne zaman yapıldı?

Biz 52 yıldır eğitimden aldığımızı eğitime yatırıyoruz. Bundan 5 sene önce hiçbir gelir beklemeden bir işe kalkıştık. Ankara Teknopark'ta bir ekip, İstanbul'da ayrı bir ekip oluşturduk. 60 mühendisle ve yüzlerce eğitimcimizle bir yola çıktık. Kendi mühendislerimiz yazılımını, öğretmenlerimiz içeriğini geliştirdi. Yurt dışından ithal etmedik. Tamamen Türk yazılımcılarının ve eğitimcilerinin emeğiyle yapıldı. Amacımız dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaktı. Telefondan, tabletten uzak kalamayan bir nesil var karşımızda. Onlara eğitimi daha dikkat çekici hale getirmek, evlerinde de tatilde de eğitime erişebilmelerini sağlamaya çalışmak istedik. Günümüz dünyasında okul, dört duvardan ibaret olmamalı. Öğrenme dediğimiz şey de zaten artık yaşam boyu.



Metodbox'ı hayata geçirirken Türkiye genelinde belli bir dönem uzaktan eğitim sistemine geçileceğini öngördünüz mü?

Kimin aklına gelirdi ki? Belki 100 yılda bir zor görülecek bir olayla dünya olarak karşı karşıyayız. Bizim amacımız mevcut eğitime destek olmak, eğitimi gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirmekti. Tabii bu süreçte bu platform daha efektif hale geldi ve biz de ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Ancak şunu söyleyeyim. Online eğitimin bir gün dünyada önemli hale geleceğini biliyorum. Böyle zor günlerde değil. Normal, rutin hayatımızda da değerli olacak.

KIYASLANAMAZ



Böyle bir platforma sahip olmanız uzaktan eğitime geçilen bu dönemde öğrenci ve velilerinize nasıl avantajlar sağladı?

Şunu en baştan söyleyeyim. Asla evde alınan eğitim, bir sınıfta öğretmenini görerek, arkadaşlarıyla yan yana oturarak alınan eğitimle, öğretimle bir tutulamaz. Yani uzaktan eğitimle, yüzyüze eğitim kıyaslanamaz, kıyaslanmamalıdır. Zaten bakanlığın buradaki amacı da daha çok çocuğu derslerinden tamamen kopartmamak, öğrendiklerini unutturmamak. Çocuk arkadaşından öğretmeninden kopmuyor, okul sorumluluğunu üzerinde taşıyor, ertesi gün öğretmeniyle görüntülü konuşacağı için ders tekrarırını yapıyor, arkadaşlarıyla oyun oynayamasa da iki kelam söz ediyor, sosyalleşiyor.



2 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM



Son olarak, geçtiğimiz günlerde yatırımlarınıza devam edeceğinizi ve sözleşme feshi olmayacağını duyurdunuz... Neden böyle bir açıklama yapma gereği duydunuz? Yatırımlarınız neler?

Evet, Pandemi nedeniyle çalışanlarımızın hiçbiriyle yollarımızı ayırmayacağımızı ve özlük haklarının aynı şekilde korunacağını kamuoyuna bildirdik. Keza öğretmenlerimizin kurum tarafından karşılanan özel Sağlık sigortasının kapsamını, olası bir covid 19 hastalığa karşı genişlettik. Neden böyle bir açıklama yapmayı gereği duyduk? Çünkü olağanüstü günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde insanlar geleceğinden endişe duyar. Kafasında geleceği ile ilgili ne olacak sorusunu en çok böyle dönemlerde sorar. Şu an sadece Türkiye'de değil, dünyada bu virüsün görüldüğü her yerde durum böyle. Biz de bu zor günlerde çalışanlarımızın sadece sağlığını düşünmesi için bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

15 YENİ OKUL AÇILACAK

Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 15 yeni okul açacağız. Yeni okulları Türkiye'nin farklı illerinde açmak için geçen yazdan bu yana çalışmalar yapıyorduk. Bu yatırımlarımızı da askıya almadık, almayacağız. Ayrıca, yeni okullarımızda çoğunluğu öğretmen olmak üzere yaklaşık 2000 kişilik istihdam yaratacağız. Tedbiri elden bırakmadan, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.



ÖZEL OKULLAR DA EKONOMİK PAKET KAPSAMINA ALINMALI

Şunu da söylemek isterim. Eğitim sektörü istihdamın en yüksek olduğu sektörlerden biri. Mesela biz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak cirosal bazda Türkiye'nin en büyük 500 şirketine zorla girerken, istihdam açısından bakınca Türkiye'nin en büyük istihdam sağlayan ilk 25 şirketi arasındayız. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a da ilettik. Sektörümüzün de Muhtasar ve SGK primlerinin ertelenme paketi kapsamına alınması istihdamın korunması açısından çok faydalı olacaktır.