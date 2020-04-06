Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson aslında...

'Corona virüs ülkemize geldi ve birçoğumuz sevdiklerimizi kaybedeceğiz.' diyerek tüm İngiltere'de öfkeyle karşılanan Boris Johnson'un hastaneye kaldırılmasından sonra iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Corona virüs yüzünden 5 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de The Guardian, Boris Johnson'un durumunun iyi olmadığını nefes alıp verirken güçlük çektiğini belirtti. Johnson'un kaldırıldığı hastanenin ismi de açıklanmadı.

HASTANENİN İSMİ AÇIKLANMADI

Geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başbakanlık konutunda kendini izole eden Johnson'ın ateşi düşmediği için doktorları testler için hastaneye gitmesi gerektiğini düşünülmüş ve hastaneye yatırılmıştı. Hastanenin adı belirtilmezken hükümet "tedbir amaçlı" olduğunu ifade etmişti.