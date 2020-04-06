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haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan aslında...

Dünya İngiltere Başbakanı hakkındaki iddasını konuşuyor! Daha önce testi pozitif çıkan Boris Johnson; dün gece hastaneye kaldırıldı. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick; BBC'ye yaptığı açıklamada Johnson'un durumumun iyi olduğunu ifade etse de The Guardian'ın iddiası bambaşka! Bugünü de hastanede geçirecek Boris Johnson'un durumunun kötü olduğu nefes almakta zorlandığı iddia edildi; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 12:57 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson aslında...

' ülkemize geldi ve birçoğumuz sevdiklerimizi kaybedeceğiz.' diyerek tüm İngiltere'de öfkeyle karşılanan 'un hastaneye kaldırılmasından sonra iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Corona virüs yüzünden 5 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de The Guardian, Boris Johnson'un durumunun iyi olmadığını nefes alıp verirken güçlük çektiğini belirtti. Johnson'un kaldırıldığı hastanenin ismi de açıklanmadı.

HASTANENİN İSMİ AÇIKLANMADI

Geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başbakanlık konutunda kendini izole eden Johnson'ın ateşi düşmediği için doktorları testler için hastaneye gitmesi gerektiğini düşünülmüş ve hastaneye yatırılmıştı. Hastanenin adı belirtilmezken hükümet "tedbir amaçlı" olduğunu ifade etmişti.

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Son dakika haberi: İngiliz medyasından bomba iddia! Başbakan Boris Johnson aslında...
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