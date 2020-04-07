MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor, tatil süresi uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde 23 Mart'ta okullarda uzaktan eğitim süreci başladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılma tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Milyonlarca öğrenci ve veli '' okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrencilerin uzaktan onlıne eğitim süreciyle birlikte okulların açılacağı tarih uzatılmıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladı. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlarla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime verilen aranın uzatıldığı tarihi bildirdi. Peki okullar ne zaman açılacak, tatil süresi uzatıldı mı? Okulların açılması ertelendi mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Haberimizde ''Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.