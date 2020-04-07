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MEB ? 2020 ne zaman bitiyor, tatil süresi uzatıldı mı?

Okulların süreciyle birlikte öğrenciler onlıne dersleri almaya başladı. tarafından 23 Mart sürecinde başlayan uzaktan eğitimle birlikte öğrenciler okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeni ile okullardaki ara tatil öne çekilmiş, ardından uzaktan eğitim başlamıştı. İlk önce bir haftalık olarak alınan karar daha sonra yeniden ileri bir tarihe çekilmişti. Peki , tatil süresi uzatıldı mı? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 17:52 ABONE OL
MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor, tatil süresi uzatıldı mı?

tarafından alınan karar neticesinde 23 Mart'ta okullarda süreci başladı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında okulların açılma tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Milyonlarca öğrenci ve veli '' ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrencilerin uzaktan onlıne eğitim süreciyle birlikte okulların açılacağı tarih uzatılmıştı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini sorgulamaya başladı. Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan kararlarla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitime verilen aranın uzatıldığı tarihi bildirdi. Peki okullar ne zaman açılacak, tatil süresi uzatıldı mı? Okulların açılması ertelendi mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Haberimizde ''Okullar ne zaman açılacak, ?' gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

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MEB Okullar ne zaman açılacak? 2020 Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor, tatil süresi uzatıldı mı?
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