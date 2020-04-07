YÖK Başkanı Saraç'tan öğretmen adaylarını rahatlatacak son dakika açıklaması! "Hayırlı olsun"

Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulu Başkanı M. A. Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üniversitelerde öğretimlerine uzaktan devam eden öğretmen adayı son sınıf öğrencilerine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Saraç, öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerinin kendilerine ilettikleri talebi hatırlatarak MEB ile koordineli bir çalışma sonucunda rahatıcı yeni karar aldıklarını bildirdi.

Saraç, bu kararların üniversitelere de bildirildiğini belirterek "Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun." sözlerini kullandı.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz.

Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık.

Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin "ders, ödev ve dosya hazırlığı" ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun...

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