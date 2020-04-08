EBA TV canlı izle 8 Nisan: TRT EBA TV frekans bilgileri ile ilkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri canlı yayını izle! EBA şifresi alma

Milyonlarca öğrenci ile birlikte sürdürülen uzaktan eğitimde üçüncü haftanın ortasına gelindi. EBA TV aracılığıyla sürdürülen dersler, yurt genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Bu noktada, derslerin takibi için de 'TRT EBA TV canlı yayın izle' başlığı altında araştırmalar sürdürülüyor.

Uzaktan eğitim derslerini televizyondan izleyebilmek için Türksat EBA TV frekans ayarları bilgisinin televizyona tanımlanması gerekiyor. Öte yandan, henüz EBA öğrenci girişi ekranı ile şifre alma ve yeni hesap oluşturma işlemini yapmayanlar da söz konusu işlemler için doğru adresteler. Haberimizden, frekans bilgileri, giriş ekranı, hesap oluşturma, haftalık ders programı, yayın akışı ve canlı izleme ekranı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

EBA UZAKTAN EĞİTİM FREKANS BİLGİLERİ 2020

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 8 NİSAN 2020 İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 8 Nisan Çarşamba ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;