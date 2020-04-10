LGS başvuruları için flaş açıklama! "LGS başvuruları e okul sistemi ile sorgulanabilecek!"

Binlerce 8. sınıf öğrencisini yakından ilgilendiren LGS başvurularına dair son dakika haberi velilere mesaj olarak gönderildi. Gönderilen mesajda yer alan bilgiye göre adayların 2020 yılı içerisinde başvuru yapmalarına gerek kalmadı bunun yerine sistem otomatik olarak tüm 8. sınıf öğrencilerini Liseye Geçiş Sınavı'na kaydetti. İşte binlerce kişiyi yakından ilgilendiren sürecin detayları...

BAŞVURULAR ÖĞRENCİLER ADINA OTOMATİK YAPILDI!

8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemleri otomatik olarak sistem üzerinden tamamlandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderildi. Mesajda, sınav bilgilerinin "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edilebileceği belirtildi.

8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemleri otomatik olarak sistem üzerinden tamamlandı.

Bu kapsamda, velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, "http://e-okul.meb.gov.tr" web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz." bilgisi verildi.