Son dakika: Bakan Selçuk'tan EBA açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA hizmeti, canlı sınıf uygulamaları ve meslek liselerinin Coronavirüs mücadelesine dahil olmasıyla ilgili önemli açıklamalar ve değerlendirmelerde bulundu. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ VERİYORUZ

Biz akademik kısmı hallederiz velilerimiz merak etmesin. Bizim için önemli olan çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik sağlığını korumak. Bunun çabası içerisindeyiz. Biz pedagojik olarak bakıyoruz meseleye. Videolar animasyonlar üretiyoruz. Yazılı dokümanlar yayınlıyoruz. 24 saat anne-baba olmak ile ilgili çalışmalarımız var.

MESLEK LİSELERİ ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

Meslek lisesi demek ekonomi ve istihdam demek. Bu sorun ortaya çıktığında maske üretmek ve onu üreten makineleri üretmek ile ilgili harekete geçtik. Bu standartlar ölçüsünde milyonlarca maske ve tulum üretmek artık bizim için sıradanlaştı. Dünyanın hiçbir yerinde meslek liseleri üretimin içerisinde değiller. Sadece Türkiye'de bu var. Artık Türkiye'de meslek liselerinin altın çağını yaşayacağı bir döneme doğru gidiyoruz.

Öğretmenlerimizin her birine desteği, çabası için teşekkür ediyorum. Onlar için ne tür hizmet varsa hazırız. Arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.